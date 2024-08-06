Добыча газа в Украине

Поэтому за 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз добыла 8,6 миллиарда кубометров газа. Это на 7% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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Алексей Чернышов Глава Группы Нафтогаз. Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – несмотря на все военные вызовы.

В Группу Нафтогаз относятся:

АО "Укргаздобыча";

ПАО "Укрнафта".

Напомним! Тариф на газ от компании Нафтогаз составляет 7,96 гривны за кубометр.