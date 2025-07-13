Чи має пенсіонер відпрацьовувати два тижні після звільнення

Чимало людей знають про те, що особа зазвичай має відпрацювати два тижні після звільнення. Однак чи стосується це пенсіонерів?

Чи має пенсіонер відпрацювати два тижні, якщо звільняється?

На це питання відповіли на ресурсі "Юристи.ua", пише 24 Канал з посиланням на портал.

Читайте також Як нараховують пенсію за вислугу років працівникам поліції в Україні

Згідно зі статтею 38 Кодексу законів про працю, працівник має право розірвати трудовий договір, якщо він укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Але якщо українець або українка бажає звільнитися через вихід на пенсію, то роботодавець має припинити трудовий договір у той строк, що зазначений працівником без відпрацювання двох тижнів.

Згідно з Кодексом законів про працю України, роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у термін, про який він просить, якщо той не може надалі працювати з тих чи інших причин. Проте для цього потрібно мати поважну причину, серед яких також є:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до закладу освіти;

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;

прийняття на роботу за конкурсом.

Зверніть увагу! Роботодавець може попросити підтвердження цих причин, наприклад, медичний висновок, або інший документ.