Можуть втратити до 50% пенсії: кому з пенсіонерів це загрожує

Деякі українці можуть втратити від 20% до 50% виплати пенсії. Такі стягнення можливі при наявності боргів.

Коли можливі стягнення з пенсії

Суд ухвалює рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат протягом певного періоду до повного погашення боргу. Стягнути можуть, зокрема, заборгованість за комунальні послуги.

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Тобто, відрахування із пенсії можливі у випадку, коли у боржника відсутні кошти на рахунках у банках чи інших фінансових установах. Або ж, при відсутності чи недостатній кількості майна боржника, для покриття боргів у повному обсязі.

Скільки можуть "відрахувати" із пенсії

Розмір відрахувань розраховується із суми, що залишається після утримання всіх податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, законодавством передбачено такі відрахування з пенсійних виплат:

Не більше ніж 50% від розміру пенсії на:

утримання членів сім’ї (аліменти);

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ та організацій;

відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

повернення переплачених сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

2. Не більше ніж 20% від розміру пенсійних виплат за іншими видами стягнень.