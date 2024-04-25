Когда возможны взыскания с пенсии

Суд принимает решение об отчислении на покрытие долга части пенсионных выплат в течение определенного периода до полного погашения долга. Взыскать могут, в частности, задолженность за коммунальные услуги.

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То есть, отчисления из пенсии возможны в случае, когда у должника отсутствуют средства на счетах в банках или других финансовых учреждениях. Или же, при отсутствии или недостаточном количестве имущества должника, для покрытия долгов в полном объеме.

Сколько могут "отчислить" из пенсии

Размер отчислений рассчитывается из суммы, что остается после удержания всех налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Таким образом, законодательством предусмотрены следующие отчисления из пенсионных выплат:

Не более чем 50% от размера пенсии на:

содержание членов семьи (алименты);

возмещение убытков от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

возмещение убытков, причиненных увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

2. Не более чем 20% от размера пенсионных выплат по другим видам взысканий.