Відсотки лише зростатимуть: якою буде депозитна ставка у липні

Останнім часом відсотки за депозитними ставками на гривневі вклади поступово росли й схоже не збираються припиняти цю тенденцію. У липні для українців почнеться найвигідніший період для відкриття депозитів.

Що буде з відсотковою ставкою на наступному тижні

НБУ все ж зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, ще як мінімум на місяць, тож суттєвих змін у депозитах чекати не варто, розповів банкір Дмитро Замотаєв для 24 Каналу.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Для прибутку громадян триватиме "золотий період" для відкриття гривневих депозитів на термін від 9 місяців до 1 року під найбільш привабливі відсотки (нагадаю, станом на кінець червня максимальні ставки за гривневими вкладами терміном від 3 місяців до 1 року складають 20 – 21%)

За підсумками року інфляція може скласти 15,3%, а максимальний прибуток за гривневими вкладами до 6% річних. Також поступово розвиватимуться депозитні програми в іноземній валюті.

Із середини червня деякі банки суттєво збільшили відсотки за депозитами в валюті з 0,1 – 0,2% до 1,5 – 2%. Таке різке зростання дохідності, свідчить про посилення конкуренції між банками за гроші громадян.

Кількість громадян, що скористаються можливістю відкрити тривалий депозит продовжить зростати. За підсумками червня, до 75% всіх нових депозитів буде оформлено саме на найбільш тривалий термін (від 9 місяців до 1 року),

– заначив банкір.

Частка банків, що збільшуватимуть відсотки за депозитами поступово зростатиме. Середні ставки за депозитами від 3 місяців не зміняться – 12 – 13%, а від 3 місяців до 1 року – 18%. Водночас максимальні ставки за вкладами перевищать 21%.

Що буде у наступні 3 місяці

Дмитро Замотаєв припускає, що восени НБУ на підставі економічних чинників, таких як низька інфляція, збалансованість держбюджету коштом міжнародної фінансової допомоги тощо, може дещо знизити розмір облікової ставки – на 2 – 5%. Таке зменшення фактично означатиме настання періоду зниження ставок за депозитами.

Зростання ставок за гривневими депозитами було зумовлене політикою НБУ щодо зміцнення гривні та залучення в економіку надлишку готівкової гривні. Регулятор впровадив 3-місячні депозитні сертифікати за ставкою у 25%, що збігається з розміром облікової ставки.

Водночас існує велика вірогідність, що наступного місяця набиратимуть "обертів" депозити в іноземній валюті. Нині максимальні ставки тривалістю до 1 року досягли 3%. Проте, ми не виключаємо, що за місяць максимальні відсотки можуть збільшитися до 3,5%, а кількість банків, що розвиватимуть (або ж поновлять) свої валютні депозитні програми, дедалі зростатиме,

– розповів банкір.

Він припускає, що в третині банків в яких зараз діють валютні депозитні програми, переглянуть ставки – у липні середнє зростання дохідності таких вкладів може скласти від 0,2% до 1%.

Таким чином, можемо констатувати, що крок за кроком, місяць за місяцем банківська система поступово набуває обрисів стабільної й прогнозованої: про це можуть свідчити, як паралельний розвиток гривневих і валютних депозитів з найбільш вигідними для громадян умовами розміщення коштів, так і конкурування банків за клієнтів, є добрими ознаками,

– додав Замотаєв.

Дмитро Замотаєв прогнозує, що саме в липні може розпочатися тренд до поступового зниження ставок за гривневими вкладами, адже все залежатиме від рішення НБУ щодо облікової ставки.