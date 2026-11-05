Звільнення голови НБУ: Пишний різко відповів на чутки про відставку

Останніми днями інформаційний простір сколихнули розмови про можливі кадрові зміни у Національному банку України. Ситуація набула такого розголосу, що керівництву довелося публічно розставити всі крапки над "і".

Чи планує звільнятися Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний спростував чутки про своє звільнення, які активно поширювалися в медіа, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском,

– наголосив Пишний.

Він нагадав, що закон гарантує голові НБУ семирічний термін повноважень і вичерпний перелік підстав для дострокового звільнення. За його словами, ці норми покликані захищати регулятора від політичного впливу та гарантувати незалежність його рішень.

Водночас Пишний звернув увагу, що за останні десять років він уже четвертий керівник Нацбанку, що свідчить про серйозні проблеми із дієвістю захисних механізмів в українських реаліях.

Андрій Пишний Голова Національного банку України І саме зараз, коли питання моєї відставки знову з’являється в публічному просторі на тлі тривалого політичного тиску, маніпуляцій, цілеспрямованої та скоординованої кампанії з дискредитації, перевіряється здатність держави дотримуватися встановлених у законі правил.

Що Пишний сказав про незалежність Нацбанку

Пишний вказав, що незалежність НБУ не може підпорядковуватися бажанням окремих політиків і залежати від того, наскільки рішення регулятора їх влаштовують.

Разом з тим він не заперечує права парламенту контролювати роботу Нацбанку, а суспільства – ставити запитання. Зокрема, готовий звітувати про результати своєї роботи та пояснювати рішення, які ухвалював під час повномасштабної війни.

Нам немає за що червоніти і є що сказати,

– наголосив голова НБУ.

Пишний також додав, що не планує приховувати рішення про завершення своєї каденції, коли прийде час.

Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями,

– підсумував голова Нацбанку.

Нагадаємо, Нагадаємо, 21 жовтня у приміщенні Національного банку проводили слідчі дії НАБУ і САП. Пишний підтвердив обшуки й заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Тоді ж у медіа поширювали повідомлення про нібито його відставку, які Нацбанк спростував.