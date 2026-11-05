Увольнение главы НБУ: Пышный резко отреагировал на слухи об отставке

Андрей Пышный прокомментировал слухи о своей отставке с поста главы НБУ / Фото: Нацбанк
В последние дни информационное пространство всколыхнули разговоры о возможных кадровых изменениях в Национальном банке Украины. Ситуация приобрела такой резонанс, что руководству пришлось публично разъяснить все до мелочей.
Планирует ли Пышный уйти в отставку
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг слухи о своей отставке, которые активно распространялись в СМИ, о чем сообщил на своей странице в Facebook.
популярные видео
Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю исполнять свои обязанности и не намерен покидать пост под политическим давлением
Он напомнил, что закон гарантирует главе НБУ семилетний срок полномочий и исчерпывающий перечень оснований для досрочного увольнения. По его словам, эти нормы призваны защищать регулятора от политического влияния и гарантировать независимость его решений.
В то же время Пышный обратил внимание, что за последние десять лет он уже четвертый руководитель Нацбанка, что свидетельствует о серьезных проблемах с эффективностью защитных механизмов в украинских реалиях.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
И именно сейчас, когда вопрос о моей отставке вновь появляется в публичном пространстве на фоне длительного политического давления, манипуляций, целенаправленной и скоординированной кампании по дискредитации, проверяется способность государства соблюдать установленные законом правила.
Что Пышный сказал о независимости Нацбанка
Пышный указал, что независимость НБУ не может подчиняться желаниям отдельных политиков и зависеть от того, насколько решения регулятора их устраивают.
Вместе с тем он не отрицает права парламента контролировать работу Нацбанка, а общества – задавать вопросы. В частности, он готов отчитываться о результатах своей работы и объяснять решения, которые принимал во время полномасштабной войны.
Нам нечего стыдиться, и нам есть что сказать
Пышный также добавил, что не планирует скрывать решение о завершении своего срока полномочий, когда придет время.
Рано или поздно любой срок полномочий заканчивается, и, когда я приму соответствующее решение, общество узнает о нем непосредственно от меня. С отчетом и соответствующими комментариями
Напомним, 21 октября в помещении Национального банка проводились следственные действия НАБУ и САП. Пышный подтвердил обыски и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Тогда же в СМИ распространялись сообщения о его якобы отставке, которые Нацбанк опроверг.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии