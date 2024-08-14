Під контролем податкової навіть за кордоном: ДПСУ зможе автоматично відстежувати рахунки

З осені 2024 року ДПСУ почне автоматичне отримання даних про банківські рахунки українських громадян за кордоном. Цей процес здійснюватиметься без необхідності надсилання окремих запитів.

Що означає автоматичне відстеження рахунків ДПСУ

Україна стане частиною міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією. Завдяки цьому органи влади зможуть отримувати дані про стан банківських рахунків українських громадян за кордоном без потреби надсилати спеціальні запити чи інформувати власників рахунків.

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З 30 вересня 2024 року Україна розпочне отримувати інформацію від податкових органів інших країн про фінансові рахунки українських резидентів.

Автоматичний обмін інформацією дозволить українській податковій службі отримати доступ до широкого спектра даних. Це включає інформацію про доходи, діяльність компаній, кількість працівників та інші важливі дані.

Обмін даними відбуватиметься щорічно з урахуванням інформації за попередній календарний рік. Перший обмін для України планується до 30 вересня 2024 року і охоплюватиме період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року.