Что означает автоматическое отслеживание счетов ГНСУ
Украина станет частью международной системы автоматического обмена финансовой информацией. Благодаря этому органы власти смогут получать данные о состоянии банковских счетов украинских граждан за рубежом без необходимости отправлять специальные запросы или информировать владельцев счетов.
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Автоматический обмен информацией позволит украинской налоговой службе получить доступ к широкому спектру данных. Это включает информацию о доходах, деятельность компаний, количество работников и другие важные данные.