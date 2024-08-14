Что означает автоматическое отслеживание счетов ГНСУ

Украина станет частью международной системы автоматического обмена финансовой информацией. Благодаря этому органы власти смогут получать данные о состоянии банковских счетов украинских граждан за рубежом без необходимости отправлять специальные запросы или информировать владельцев счетов.

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Обратите внимание! С 30 сентября 2024 года Украина начнет получать информацию от налоговых органов других стран о финансовых счетах украинских резидентов.

Автоматический обмен информацией позволит украинской налоговой службе получить доступ к широкому спектру данных. Это включает информацию о доходах, деятельность компаний, количество работников и другие важные данные.

Важно! Обмен данными будет происходить ежегодно с учетом информации за предыдущий календарный год. Первый обмен для Украины планируется до 30 сентября 2024 года и будет охватывать период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.