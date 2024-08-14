Що означає автоматичне відстеження рахунків ДПСУ
Україна стане частиною міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією. Завдяки цьому органи влади зможуть отримувати дані про стан банківських рахунків українських громадян за кордоном без потреби надсилати спеціальні запити чи інформувати власників рахунків.
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Автоматичний обмін інформацією дозволить українській податковій службі отримати доступ до широкого спектра даних. Це включає інформацію про доходи, діяльність компаній, кількість працівників та інші важливі дані.