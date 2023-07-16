Новій категорії людей дозволили вийти на пенсію достроково: про кого йде мова

В Україні певній категорії українців дали можливість вийти достроково на заслужений відпочинок. Це торкнеться тих, хто втратив роботу.

Кому можна вийти на пенсію достроково

Запроваджено новий порядок реєстрації, перереєстрації, зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Відповідно до цього право на вихід на пенсію за віком надали ще одній категорії осіб.

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Йдеться про осіб, які втратили роботу, але їм залишилося до пенсійного віку не більше півтора року.

Є ще декілька норм для дострокового виходу

Реєстрація особи у центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;

Відсутність для особи протягом 7 календарних днів відповідної роботи відповідно до закону України Про зайнятість населення;

Наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

що мають право на достроковий вихід ще й жінки, які народили 5 або більше дітей, а потім виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність.

Мінімальний стаж для виходу на пенсію в Україні становить 30 років. Відтак у 2023 році пенсіонером можна стати у 60 років. Втім з кожним новим роком тривалість стажу зростатиме на один рік. Відтак 2028 році ця цифра сягне 35 років.

Наступного року збільшать вимоги до стажу

З 2024 року пенсіонерам у 60 років доведеться мати стажу не менше, ніж 31 рік. Якщо років не вистачатиме, тоді піти на відпочинок доведеться у 63 чи 65 років.

Збільшаться також вимоги й для тих, пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію у 65 років, а саме:

2023 рік — від 15 до 20 років;

2024 рік — від 15 до 21 року;

2025 рік — від 15 до 22 років;

2026 рік — від 15 до 23 років;

2027 рік — від 15 до 24 років;

2028 рік — від 15 до 25 років.

Якщо стаж людини не становить від 15 до 20 років, то вона не має права на пенсію у 65 років.