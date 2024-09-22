Які документи потрібні для оформлення пенсії у 2024 році

Для оформлення пенсії необхідно підготувати низку документів. У 2024 році їх можна подати як онлайн, так і офлайн.

Документи для оформлення пенсії

В Україні пенсійна система передбачає три основні види пенсійних виплат: за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника, повідомляють у ПФУ.

Читайте також: Чи зросте пенсія по інвалідності для людей з III групою у жовтні

Якщо оформлення пенсії здійснюється офлайн, то бланк заяви про оформлення пенсійних виплат надається працівниками Пенсійного фонду України й заповнюється під час подачі документів. Онлайн це можна зробити через веб-портал ПФУ.

Відтак, для виходу на пенсію за віком необхідно подати наступні документи:

копію паспорта;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж роботи;

довідку про заробітну плату;

документи, що підтверджують наявність особливого статусу;

документи про місце проживання або реєстрації;

дві кольорові фотокартки розміром 4 х 6 см для оформлення пенсійного посвідчення;

заяву на виплату пенсії через банк або пошту та довідку про відкриття банківського рахунку або вказівку на бажання отримувати пенсію на пошті;

заяву про призначення пенсії.

Зауважте! Розмір пенсії за віком залежить від трудового стажу та внесків до Державного бюджету. Вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років, залежно від умов і стажу кожного громадянина.