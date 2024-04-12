Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію в 60 років: дані на 2024 рік

ПФУ визначив стаж, якого має набути пенсіонер для виходу на заслужений відпочинок. Цей показник залежить від віку.

Як вийти на пенсію в 60 років

Пенсіонери можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від того, скільки страхового стажу вони встигли набути.

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Для того аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, цьогоріч в особи має бути щонайменше 31 рік стажу. Далі цей показник зростатиме:

у 2025 році у пенсіонера вже має бути мінімум 32 роки стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Хто ще може вийти на пенсію у 2024 році

Громадяни, які досягли віку 63 роки, мають набути 21 рік стажу для виходу на пенсію цьогоріч. У наступні роки ці значення змінюватимуться так:

у 2025 році пенсіонеру потрібно буде набути уже від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

65-річним особам достатньо мати 15 років стажу. У наступні роки ці показники не зміняться.