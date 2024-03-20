Одразу 10 окладів при виході на пенсію: кому доступна одноразова виплата

При виході на заслужений відпочинок, деякі пенсіонери в Україні можуть отримати одноразову допомогу від держави. Вона складає 10 місячних виплат.

Хто може отримати одразу 10 пенсій

Право на виплати при призначенні пенсії за віком мають працівники комунальних та державних установ. Проте у випадку наявності відповідного страхового стажу: для чоловіків – 35 років, а для жінок – 30 років на відповідних посадах.

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Тобто, робота в таких установах дає право на отримання виплати:

загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Які ще умови отримання одноразової виплати

Основою вимогою є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, особа працювала в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Пенсіонер отримає виплату у випадку, якщо до цього не отримував жодної іншої пенсії.

Також при призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

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Зростання мінімальної зарплати вплине на пенсії громадян, які старше 65 років і при цьому вони набули повний страховий стаж. Зараз гарантована пенсійна виплата цих осіб – 2 840 гривень. А от з 1 квітня вона буде уже 3 200 гривень.

Відповідно до чинного законодавства, мінімальна пенсія цих громадян не може бути меншою за 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.