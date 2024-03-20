Хто може отримати одразу 10 пенсій

Право на виплати при призначенні пенсії за віком мають працівники комунальних та державних установ. Проте у випадку наявності відповідного страхового стажу: для чоловіків – 35 років, а для жінок – 30 років на відповідних посадах.

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Тобто, робота в таких установах дає право на отримання виплати:

загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Зауважте! Такі виплати регулюються законом № 1788 "Про пенсійне забезпечення" та закон № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Які ще умови отримання одноразової виплати

Основою вимогою є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, особа працювала в установах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Важливо! Пенсіонер отримає виплату у випадку, якщо до цього не отримував жодної іншої пенсії.

Також при призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

У кого зростуть пенсії у квітні



Зростання мінімальної зарплати вплине на пенсії громадян, які старше 65 років і при цьому вони набули повний страховий стаж. Зараз гарантована пенсійна виплата цих осіб – 2 840 гривень. А от з 1 квітня вона буде уже 3 200 гривень.