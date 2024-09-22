Вихід на пенсію: які виплати очікують українських вчителів

У вчителів, як і у всіх державних службовців, є право на пенсію за вислугу років. Також передбачені додаткові виплати, зокрема за професійні заслуги та тривалість безперервної роботи.

Виплати учителям при виході на пенсію

Виплати у розмірі 10 пенсій при виході на пенсію передбачені для працівників комунальних та державних установ, зокрема й учителів. Втім, вони можливі за умови наявності відповідного страхового стажу: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок на відповідних посадах. Про це нагадали у ПФУ.

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Ще одна важлива умова — така особа має на момент досягнення пенсійного віку працювати в державних або комунальних установах на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років. Важливо, щоб пенсіонер не отримував жодної іншої пенсії раніше.

Зокрема, право на виплату 10 пенсій мають:

Вчителі загальноосвітніх та військових навчальних закладів, музичних і художніх шкіл;

Працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

Спеціалісти дитячих будинків, колоній, приймальних пунктів, логопедичних пунктів та шкіл-клінік;

Викладачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

Працівники дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Зверніть увагу! Також допускається підсумовування стажу, якщо особа працювала в закладах освіти, охорони здоров’я або соціального захисту.