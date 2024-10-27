У скільки років можуть піти на пенсію вчителі

В Україні вчителі можуть виходити на пенсію за вислугою років за досягнення певного стажу і віку. З 2024 року почали діяти нові умови виходу на пенсію для педагогів.

Умови для виходу на пенсію вчителів

Раніше вчителі могли виходити на пенсію за вислугу років без обмежень за віком. З 1 квітня 2024 року в Україні діють нові умови виходу на пенсію для вчителів, повідомляють у ПФУ.

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Відтепер педагоги можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо мають не менше 30 років педагогічного стажу та досягли 55 років. Однак, все ж є винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року вже накопичив необхідний педагогічний стаж: такі особи можуть вийти на пенсію за вислугу років без обмежень за віком.

Зверніть увагу! Це передбачено законом "Про пенсійне забезпечення".

Втім, вимоги до пенсійного стажу для виходу на пенсію поступово збільшуються: від 25 років і 6 місяців з 1 квітня 2015 року до 30 років з 1 квітня 2024 року. Зокрема,