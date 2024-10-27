Умови для виходу на пенсію вчителів
Раніше вчителі могли виходити на пенсію за вислугу років без обмежень за віком. З 1 квітня 2024 року в Україні діють нові умови виходу на пенсію для вчителів, повідомляють у ПФУ.
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Відтепер педагоги можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо мають не менше 30 років педагогічного стажу та досягли 55 років. Однак, все ж є винятки для тих, хто до 1 січня 2016 року вже накопичив необхідний педагогічний стаж: такі особи можуть вийти на пенсію за вислугу років без обмежень за віком.
Зверніть увагу! Це передбачено законом "Про пенсійне забезпечення".
Втім, вимоги до пенсійного стажу для виходу на пенсію поступово збільшуються: від 25 років і 6 місяців з 1 квітня 2015 року до 30 років з 1 квітня 2024 року. Зокрема,
- 25 років і 6 місяців – з 1 квітня 2015 до 31 березня 2016 року;
- 26 років – з 1 квітня 2016 до 31 березня 2017 року;
- 26 років – і 6 місяців з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018 року;
- 27 років – з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019 року;
- 27 років і 6 місяців – з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020 року;
- 28 років – з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021 року;
- 28 років і 6 місяців – з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022 року;
- 29 років – з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 року;
- 29 років і 6 місяців – з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року;
- 30 років – з 1 квітня 2024 року або після цієї дати.