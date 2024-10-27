Условия для выхода на пенсию учителей

Ранее учителя могли выходить на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту. С 1 апреля 2024 года в Украине действуют новые условия выхода на пенсию для учителей, сообщают в ПФУ.

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Отныне педагоги могут получить пенсию за выслугу лет, если имеют не менее 30 лет педагогического стажа и достигли 55 лет. Однако, все же есть исключения для тех, кто до 1 января 2016 года уже накопил необходимый педагогический стаж: такие лица могут выйти на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту.

Обратите внимание! Это предусмотрено законом "О пенсионном обеспечении".

Впрочем, требования к пенсионному стажу для выхода на пенсию постепенно увеличиваются: от 25 лет и 6 месяцев с 1 апреля 2015 года до 30 лет с 1 апреля 2024 года. В частности,