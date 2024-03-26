Вихід на пенсію жінок і чоловіків у 2024 році: скільки страхового стажу потрібно

У 2024 році для чоловіків та жінок підняли вимоги до страхового стажу, через що на пенсію зможуть вийти не всі. Для цього українцям потрібно мати визначену кількість років.

Який вік виходу на пенсію для чоловіків та жінок

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії за віком мають як чоловіки, так і жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію жінок і чоловіків визначає набутий особою страховий стаж.

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Тобто, право на пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки, яким виповнилося:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Як дізнатися свій страховий стаж

Пенсіонери віком старше 65 років, у яких менш як 15 років страхового стажу, замість пенсії зможуть отримувати державну грошову допомогу.

Мінімальний страховий стаж для пенсіонерів буде збільшуватися щороку. Наприклад, в 2028 році чоловікам і жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію в 60.

Тому перевірити, чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію можна наступним чином:

Перевірити, чи вистачає вам стажу для виходу на пенсію, можна у відділенні Пенсійного фонду або зробити це онлайн – на сайті ПФУ: у розділах "Мій страховий стаж" або "Профіль користувача" – "Страхові дані". Ще один спосіб перевірити свій страховий стаж: у мобільному додатку "Дія". Для цього в меню зайдіть в "Послуги" – "Довідки" – "Довідка ОК-7" або "Довідка ОК-5". У цих документах вказано страховий стаж громадянина.