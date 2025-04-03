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3 квітня, 16:00
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Ризики високі: чи варто купувати валюту зараз

Дарія Подвишенна, Анастасія Зорик
Основні тези
  • Аналітик Андрій Шевчишин рекомендує купувати валюту.
  • Європа, яка є ключовим економічним партнером України, буде однією з найбільш вразливих економік до тарифів Трампа.

Трамп проводжує впровадження тарифів. Багато країн готує відповідь на ці мита. Через це у людей виникають обґрунтованні хвилювання стосовно того, що відбуватиметься з валютою найближчим часом.

Чи варто зараз здійснювати покупку валюти

Аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу сказав, що зараз валюту варто купувати. Однак, необхідно враховувати певні фактори.

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Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик

Важливо розуміти, що найближчим часом триватимуть переговори між Європою та США, вони будуть намагатися дійти до якоїсь згоди. І який буде фінальний результат щодо тарифів, ми побачимо згодом. 

Шевчишин каже, що саме Європа буде однією з найбільш вразливих економік до політики Трампа. І це може доволі негативно відобразитися на Україні.

Європа постраждає суттєво, що не добре для України, адже це наш ключовий економічний і воєнний партнер,
– каже Шевчишин.

Зверніть увагу! Аналітик вказує на те, що найбільше від введення тарифів постраждають саме маленькі економіки.