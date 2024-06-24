Чи треба вимикати бойлер з розетки, аби заощадити

Після підвищення тарифу на електроенергію, українці почали шукати способи заощадити. Аби значно скоротити теперішні витрати на комуналку, потрібно правильно користуватись побутовими приладами.

Чи потрібно виключати бойлер з розетки

Бойлер з розетки можна вимикати, якщо йдеться про застарілий побутовий прилад. Новіші технічні засоби оптимізовані, вони не приносять зайвих витрат.

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На повне нагрівання води витрачається більше електроенергії, ніж на підтримку температури. Тобто, набагато краще тримати прилад увімкненим, ніж щоразу запускати цикл.

Зекономити, відключаючи бойлер з розетки можна, лише, якщо водонагрівач використовується нерегулярно.

Як зекономити на використанні бойлера

Сучасні бойлери мають хорошу теплоізоляцію, відповідно, температура всередині приладу підтримується добре, без додаткових витрат.

В середньому, одна українська родина, використовуючи водонагрівач, витрачає 200 кіловат-годин на місяць. Після зростання тарифу вартість електроенергії за кіловат-годину сягнула 4,32 гривні. Відповідно, лише за користування бойлером, доведеться віддати близько 900 гривень.

Аби зекономити, потрібно: