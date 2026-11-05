Доплату до пенсії за віком обмежили: кому більше не прийдуть гроші

Держава гарантує громадянам похилого віку щомісячні фінансові бонуси, проте на практиці на рахунки часто надходять значно скромніші суми. Такий неприємний сюрприз має цілком законне пояснення, яке ховається у правилах нарахування.

Кому та чому можуть урізати вікову надбавку

Розмір додаткових нарахувань напряму залежить від того, скільки ви вже отримуєте від держави. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, головна умова для отримання повної компенсації полягає в тому, щоб загальна сума пенсії разом з бонусом не перевищувала жорстку межу у 10 340,35 гривні.

Законодавство чітко фіксує максимальні розміри вікових бонусів. Українці віком від 70 до 75 років можуть розраховувати на суму до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень.

Якщо ваша базова пенсія вже наближається до встановленого державою максимуму, доплату пропорційно зменшать.

Наприклад! Якщо 80-річний пенсіонер має виплату 10 200 гривень, то замість обіцяних 570 гривень він отримає лише 140,35 гривні, щоб загальний дохід не перетнув дозволений поріг.

Чи потрібно йти до фонду для оформлення грошей

Жодних додаткових заяв чи візитів до державних установ не вимагається, адже бюрократію зведено до мінімуму. Система автоматично додає кошти з дня досягнення відповідного віку, незалежно від вашого страхового стажу, виду пенсії чи факту працевлаштування.

Втім, масштабних індексацій до кінця 2026 року уряд не планує, оскільки останній масовий перерахунок відбувся ще навесні, а наступний очікується у березні 2027 року. Водночас українські пенсіонери мають право на інші фінансові бонуси, зокрема за понаднормовий стаж.

Як вже повідомлялося, кожен додатковий рік офіційної роботи понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок оцінюється в 1% від базової пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму.