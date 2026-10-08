Перерахунок пенсій у жовтні 2026: кому нарахують понад 500 гривень

Деякі українські пенсіонери вже у жовтні відчують зміни у своїх щомісячних виплатах завдяки чинним механізмам державної підтримки. Втім, на проведення перерахунку пенсійних виплат розраховувати не варто.

Кому чекати на доплату до пенсії у жовтні

Частина пенсіонерів отримає більше грошей завдяки спеціальним щомісячним компенсаціям за віком, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Така надбавка призначається пенсіонерам, чий загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривні. Крім того, важливо:

щоб пенсіонер отримував саме пенсію за віком;

а також досяг 70-річного віку.

Сума щомісячної доплати залежить від вікової категорії:

пенсіонерам від 70 до 74 років виплачують 300 гривень;

для осіб віком від 75 до 79 років сума зростає до 456 гривень;

люди у віці 80 років і старші отримують максимальні 570 гривень.

У перший місяць після досягнення відповідного віку доплату нараховують не в повному обсязі, адже право на неї виникає безпосередньо з дати народження пенсіонера. Якщо день народження припадає на 1-ше число, людина отримає всю суму одразу. Якщо ж ювілей святкують, наприклад, 20-го числа, компенсацію розрахують лише за дні, що залишилися до кінця місяця.

Важливо! Право на додаткову вікову підтримку виникає автоматично на підставі даних Державного реєстру застрахованих осіб. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до відділень ПФУ чи подавати заяви, оскільки всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі під час формування виплатних відомостей.

До слова, українські пенсіонери мають право і на інші доплати. Зокрема, на надбавку за станом здоров'я. Наприклад, 1 038 гривень щомісяця, що становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, можуть отримати старші за 80 років, які потребують стороннього догляду.