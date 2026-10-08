Кому стоит ожидать прибавки к пенсии в октябре

Часть пенсионеров получит больше денег благодаря специальным ежемесячным компенсациям по возрасту, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины. Такая надбавка назначается пенсионерам, общий размер пенсионных выплат которых не превышает 10 340,35 гривны. Кроме того, важно:

чтобы пенсионер получал именно пенсию по возрасту;

а также достиг 70-летнего возраста.

Сумма ежемесячной доплаты зависит от возрастной категории:

пенсионерам от 70 до 74 лет выплачивают 300 гривен;

для лиц в возрасте от 75 до 79 лет сумма увеличивается до 456 гривен;

люди в возрасте 80 лет и старше получают максимальные 570 гривен.

В первый месяц после достижения соответствующего возраста доплату начисляют не в полном объеме, ведь право на нее возникает непосредственно с даты рождения пенсионера. Если день рождения приходится на 1-е число, человек получит всю сумму сразу. Если же юбилей отмечается, например, 20-го числа, компенсацию рассчитают только за дни, оставшиеся до конца месяца.

Важно! Право на дополнительную возрастную поддержку возникает автоматически на основании данных Государственного реестра застрахованных лиц. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в отделения ПФУ или подавать заявления, поскольку все расчеты осуществляются в автоматическом режиме при формировании ведомостей выплат.

К слову, украинские пенсионеры имеют право и на другие доплаты. В частности, на надбавку по состоянию здоровья. Например, 1 038 гривен ежемесячно, что составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, могут получить пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе.