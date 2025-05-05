Україна торгуватиме з Латинською Америкою, – Зеленський

Володимир Зеленський розглядає можливість укладення угоди про вільну торгівлю з Еквадором. Згодом команди обох країн розпочнуть над цим роботу.

Що відомо про партнерство з Еквадором

Днями Президент України провів розмову з Президентом Еквадору Даніелем Нобоа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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За його словами, Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті продовольчих товарів. Тому очільники країн обговорили можливість укласти угоду про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим:

Також говорили про нашу взаємодію у форматі Україна – Латинська Америка. Будемо працювати над кроками до ще більшого зближення,

– говорить Зеленський.

Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС

Наприкінці квітня Європейська комісія повідомила, що не продовжуватиме чинний "торговельний безвіз" з Україною. Режим автономних торгівельних заходів завершиться 5 червня.

Водночас Єврокомісія планує забезпечити поступовий перехід до нової системи. Всі умови торгівлі буде закріплено в угоді про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Автономні торговельні заходи завершать свою дію, але поступово їх замінить повноцінне впровадження положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Хоча точні строки запуску нового режиму поки не визначені, це планують зробити найближчим часом у чітко структурований спосіб, щоб уникнути будь-якої невизначеності чи повернення до старих умов торгівлі.

Як це вплине на економіку України

Раніше 24 Канал повідомляв, що скасування торгівельних преференцій ЄС може боляче вдарити по українській економіці.

Аграрії ризикують втратити до 3,3 мільярда євро валютного виторгу, а країна – до 2,5% ВВП. Через заблоковані порти й зростання логістичних витрат експортери залишаються залежними від ринку ЄС, і швидко переорієнтуватися на інші напрямки майже неможливо.