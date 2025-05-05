Что известно о партнерстве с Эквадором

На днях Президент Украины провел разговор с Президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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По его словам, Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте продовольственных товаров. Поэтому руководители стран обсудили возможность заключить соглашение о свободной торговле и договорились, что их команды будут работать над этим:

Также говорили о нашем взаимодействии в формате Украина – Латинская Америка. Будем работать над шагами к еще большему сближению,

– говорит Зеленский.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС

В конце апреля Европейская комиссия сообщила, что не будет продолжать действующий "торговый безвиз" с Украиной. Режим автономных торговых мер завершится 5 июня.

В то же время Еврокомиссия планирует обеспечить постепенный переход к новой системе. Все условия торговли будут закреплены в соглашении о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Автономные торговые меры завершат свое действие, но постепенно их заменит полноценное внедрение положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Хотя точные сроки запуска нового режима пока не определены, это планируют сделать в ближайшее время четко структурированным способом, чтобы избежать любой неопределенности или возврата к старым условиям торговли.

Как это повлияет на экономику Украины

Ранее 24 Канал сообщал, что отмена торговых преференций ЕС может больно ударить по украинской экономике.

Аграрии рискуют потерять до 3,3 миллиарда евро валютной выручки, а страна – до 2,5% ВВП. Из-за заблокированных портов и роста логистических расходов экспортеры остаются зависимыми от рынка ЕС, и быстро переориентироваться на другие направления почти невозможно.