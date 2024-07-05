Вимога МВФ підвищити тарифи на комуналку: правда чи міф
5 липня 2024, 09:28Читать новость на русском
У Меморандумі, який підписала Україна та МВФ немає чіткої вимоги щодо підвищення тарифів на комуналку. Проте є інші цікаві моменти.
Чи вимагає МВФ підвищення комуналки
Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону розповів, що МВФ не має такої чіткої вимоги.
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Немає чіткого там зобов'язання підняти тарифи. Там є ширша рамка, як створити умови, щоб ринок енергетики був цікавий для бізнесу, щоб ми зараз могли компенсувати дефіцит електроенергії, тому що це питання зараз надзвичайно актуальне.
Зараз між тарифами та обсягами потрібно враховувати саме потребу компенсувати обсяг генерації. Тому сьогодні питання дуже критичне.
Є незалежна комісія, яка здійснює тарифоутворення на цьому ринку і тут питання саме наскільки додаткове підвищення може бути сприйняте громадянами,
– сказав він.