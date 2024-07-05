Требует ли МВФ повышения коммуналки

Министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона рассказал, что МВФ не имеет такого четкого требования.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Нет четкого там обязательства поднять тарифы. Там есть более широкая рамка, как создать условия, чтобы рынок энергетики был интересен для бизнеса, чтобы мы сейчас могли компенсировать дефицит электроэнергии, потому что этот вопрос сейчас чрезвычайно актуален.

Сейчас между тарифами и объемами нужно учитывать именно потребность компенсировать объем генерации. Поэтому сегодня вопрос очень критический.

Есть независимая комиссия, которая осуществляет тарифообразование на этом рынке и здесь вопрос именно насколько дополнительное повышение может быть воспринято гражданами,

– сказал он.

Напомним! Еще 1 июня этого года власти повысили тарифы на свет до 4,32 гривны за киловатт-час. Планируется, что он будет действовать временно.