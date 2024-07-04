Будет ли повышение тарифов на коммуналку

Нардеп Олег Семинский сообщил, что представители МВФ уже намекнули украинским чиновникам на то, что возможно стоит снять мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине.

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Однако, сейчас документальных подтверждений этому нет. Пока МВФ не требует этого, а само украинское правительство также не намерено повышать тарифы до конца 2024 года.

Они просто выражают свое видение. Надо опять же исходить из реалий, которые мы имеем в стране – война, доходы населения и тому подобное. Идея повышения тарифов возникла не просто так. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергосистемы. В результате атак россиян, только весной 2024 года Украина получила убытки в размере 1 миллиарда долларов,

– заявил нардеп.

А все потому, объясняет нардеп, что для восстановления энергосистемы нужны дополнительные финансовые ресурсы. Одним из возможных способов их получения является повышение тарифов на коммунальные услуги.