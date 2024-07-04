Чи буде підвищення тарифів на комуналку

Нардеп Олег Семінський повідомив, що представники МВФ вже натякнули українським чиновникам на те, що можливо варто зняти мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

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Проте, нині документальних підтверджень цьому немає. Поки що МВФ не вимагає цього, а сам український уряд також не має наміру підвищувати тарифи до кінця 2024 року.

Вони просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні – війна, доходи населення тощо. Ідея підвищення тарифів виникла не просто так. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергосистеми. Внаслідок атак росіян, лише навесні 2024 року Україна отримала збитки в розмірі 1 мільярда доларів,

– заявив нардеп.

А все тому, пояснює нардеп, що для відновлення енергосистеми потрібні додаткові фінансові ресурси. Одним із можливих способів їх отримання є підвищення тарифів на комунальні послуги.