Чи надаватимуть субсидію у липні

У липні частині громадян продовжать субсидію автоматично. Однак, є і ті, кому потрібно наново подати заяву.

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Йдеться про осіб у яких відбулися зміни у:

  • майновому складі;
  • складі домогосподарства.

Тобто, заяву мають подати повторно:

  • отримувачі 0 субсидії у літній період;
  • домогосподарства, у складі яких є ВПО;
  • домогосподарства у яких не збігається кількість фактично проживаючих та зареєстрованих осіб;
  • ті, хто орендує приміщення;
  • особи, які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як отримати субсидію

Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву у відповідальні органи. Зокрема, це можна зробити через ПФУ.

До заяви необхідно додати такі документи:

  • декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства;
  • договір оренди, за наявністю.