Росія хоче розширити співпрацю з Індією. Наразі Москва досліджує обсяг інвестицій, які необхідні для будівництва винищувачів Су-57 на індійській території.

Чому Су-57 можуть будувати в Індії?

Влада Індії заявила, що в країні необхідно створити не менш як 2-3 ескадрильї винищувачів п'ятого покоління. Задовольнити цей попит можуть російські Су-57 або американські F-35, повідомляє 24 Канал з посиланням на ANI.

З огляду на зростання напруження між Вашингтоном та Нью-Делі, Росія має всі шанси отримати цей проєкт.

Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited вже має ліцензію на виробництво російських винищувачів Су-30 МКІ на своєму заводі в Нашику. За потреби його можуть перепрофілювати під Су-57.

Окрім того, в Індії є й інші підприємства, які виготовляють російське обладнання. Їх теж можуть залучити до процесу виробництва винищувачів, щоб зменшити витрати.

Варто додати, що адміністрація Дональда Трампа намагалася просувати угоду щодо американських F-35 для Індії. Однак через останні нападки Білого дому через купівлю російської нафти Нью-Делі більше ці домовленості наразі малоймовірні.

Натомість російські чиновники вже давно пропонували Індії придбати Су-57. Індія навіть якийсь час брали участь у проєкті винищувача, але вийшла з нього через певні проблеми.

Наразі ж поінформовані джерела говорять, що відновлення старого проєкту не виключається через геополітичну ситуацію.

Варто знати! Індія також розробляє власний проєкт винищувача п’ятого покоління. Очікується, що перший літак може здійснити перший політ до 2028 рок, а в експлуатацію винищувач, ймовірно, введуть до 2035 року.

Що відомо про винищувач Су-57? Су-57 – російський винищувач п’ятого покоління, призначений для повітряних боїв та ураження наземних і морських цілей. Літак оснащений технологіями стелс, авіонікою, має можливість застосовувати різноманітні ракети та бомби. Розробка Су-57 розпочалася ще у 2000-х роках, а перший політ відбувся 2010 року.

Відносини США, Індії та Росії: що відомо?