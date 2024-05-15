Заміна пенсії: яку допомогу надають пенсіонерам без стажу

Уряд впровадив грошову допомогу для тих пенсіонерів, які не встигли накопичити стаж. Ці кошти нараховуються тимчасово.

Як надається ця виплата

Така виплата надається пенсіонеру, після подачі спеціальної заяви. Для цього потрібно звернутись у місцевий центр соціального захисту.

Читайте також Щоб не втратити частину виплат: хто з пенсіонерів має написати заяву до ПФУ

Нарахування коштів відбувається, після перевірки пенсіонера, зокрема, його фінансового становища. Особа не отримує тимчасову грошову допомогу, якщо вона продовжує працювати чи займається підприємницькою діяльністю.

Така виплата може скасовуватись, якщо пенсіонер почав отримувати додатковий дохід. Однак, під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення, ця грошова допомога надається без перерви, навіть, якщо не була проведена своєчасна перевірка.

Який розмір цієї допомоги

Виплата для осіб без стажу зараз складає 2 361 гривні. Її можна отримати, якщо пенсіонер у 63 ще не набув достатню кількість або у 65 не має мінімального стажу.

Станом на тепер, для того аби піти на заслужений відпочинок, норми такі: