Як подати заяву до ПФУ

Написання заяви дасть можливість пенсіонерові отримати офіційне письмове пояснення, на яке доведеться чекати від 15 до 30 днів. Такий формат комунікації регулюється відповідною постановою Кабміну.

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Письмове звернення можна подати або в регіональних філіях ПФУ, або ж на сайті. Зразок письмової заяви можна знайти на порталі Пенсійного фонду.

У заяві треба вказати:

ПІБ;

повну адресу;

описати суть звернення;

дату звернення.

Це доцільно робити у випадках, коли відповідь ПФУ під час усного спілкування не була вичерпна або ж зрозуміла. Якщо ж і ця відповідь пенсіонера не задовольнила, можна подати заяву до вищих інстанцій.

Важливо! Якщо ви завітали до Пенсійного фонду і не впевнені, до якого працівника звертатися, варто звернути увагу на інформаційні таблички, розміщені біля робочих місць. На них вказано номер місця, прізвище, ім'я, по батькові та посаду працівника, а також види послуг, які він надає.

Коли пенсіонерам підвищать виплати

Деякі українські пенсіонери мали отримати додаткові виплати до своїх пенсій, але досі їх не дочекалися. Це стосується пенсіонерів, що працюють.

Автоматичне перерахування пенсій із 1 квітня відбудеться лише після отримання даних про сплату єдиного внеску за останній квартал.

Важливо! З 1 січня 2021 року замість щомісячної звітності закон передбачає подання щоквартальної об’єднаної звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.

Через відсутність даних про страховий стаж та заробітну плату за перший квартал 2024 року Пенсійний фонд України не міг одразу перерахувати пенсії з 1 квітня. Отже, пенсіонери отримають перераховані пенсії в червні, зокрема додаткові виплати за квітень і травень.