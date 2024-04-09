Нова допомога для українців: хто може отримати майже 54 тисячі

Жителі трьох українських регіонів можуть отримати допомогу від благодійного фонду. Йдеться про осіб, які найбільше постраждали від війни.

Хто отримає виплати

Благодійний фонд "Єдність за майбутнє" надає допомогу сім'ям, де є діти до 18 років. За умови, що вони проживають у Чернігівській, Сумській чи Харківській області.

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Кошти можуть отримати і жителі вказаних регіонів, якщо їхній сімейний дохід не більш як 5 400 тисячі гривень на одну особу. При цьому вони мають відноситись до однієї з найбільш вразливих категорій населення:

батько чи мати, які самостійно виховують дітей;

батьки та опікуни, у яких на вихованні щонайменше одна дитина;

сім'ї, де один з батьків або обидва мають інвалідність або ж виховуються діти з інвалідністю;

родини, які перебувають у складних життєвих обставинах;

родини, де люди старше 60 років є опікунами неповнолітніх.

Пріоритет буде надаватися цивільним пораненим або травмованим особам і онкохворим, які потребують термінової операції або хіміотерапії",

– наголошують представники фонду "Єдність за майбутнє"

Як надається виплата

Виплата надається на кожну особу окремо. Максимум гроші можуть отримати 5 представників однієї сім'ї. Розмір щомісячної виплати на одну особу становить 3 600 гривень, виплачуються кошти протягом 3 місяців, після підтвердження заяви. Тобто максимальна сума загальної допомоги на сім'ю складає 54 тисячі гривень.

Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі, базуючись на наданій інформації та підтверджуючих документах,

– зазначили у фонді

Аби отримати допомогу, громадянин має заповнити спеціальну анкету, відповідно до місця проживання:

для Харківської області анкета тут;

Чернігівської – тут;

Сумської – тут.

Якщо з технічних причин ви не можете заповнити анкету, необхідно звернутись до місцевого відділу соціального захисту населення. Заявки оброблюються протягом 7 – 10 днів.