До Дня Незалежності – 24 серпня – уряд країни прив'язав певні виплати. Йдеться про грошову допомогу, які можуть отримати певні верстви населення.

Хто має право на кошти до Дня Незалежності?

Сума коштів залежить від категорії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Таким чином надати фінансову допомогу цьогоріч до свята зможуть:

450 гривень – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

650 гривень – членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

1 000 гривень – учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

На 3 100 гривень зможуть розраховувати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Важливо! 3 100 гривень отримає I група, II група – 2 900 гривень, а III – 2 700 гривень.