Батьків вводять в оману: злодії намагаються шахрувати за допомогою "Пакунка школяра"

Шахраї в Україні вигадали нову схему для обману людей. Громадян закликають бути обачними.

Що відомо про шахрайство щодо "Пакунку школяра"?

Наразі у мережі шириться шахрайська схема під виглядом допомоги "Пакунок школяра", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати. Однак насправді вони просто збирають банківські дані батьків.

Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно,

– наголосили у дописі.

І відомстві запевнили, що про запуск програми повідомляють щойно все буде готово. Тоді ж з'явиться і детальна інструкція, як скористатися "Пакунком школяра".

Крім того, є тип батьків, яким старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Вони мають відповідати двом критеріям:

зареєстрували свою дитину до першого класу української школи;

є користувачами Дія.

Важливо! Батьків і представників цьогорічних "першачків" закликали не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані.