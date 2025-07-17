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17 липня, 15:33
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Батьків вводять в оману: злодії намагаються шахрувати за допомогою "Пакунка школяра"

Валерія Моргун
Основні тези
  • Шахраї в Україні використовують фейкові повідомлення про допомогу "Пакунок школяра".
  • Міністерство соціальної політики закликає не довіряти підозрілим посиланням.

Шахраї в Україні вигадали нову схему для обману людей. Громадян закликають бути обачними.

Що відомо про шахрайство щодо "Пакунку школяра"?

Наразі у мережі шириться шахрайська схема під виглядом допомоги "Пакунок школяра", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати. Однак насправді вони просто збирають банківські дані батьків. 

Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно,
– наголосили у дописі.

І відомстві запевнили, що про запуск програми повідомляють щойно все буде готово. Тоді ж з'явиться і детальна інструкція, як скористатися "Пакунком школяра". 

Крім того, є тип батьків, яким старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Вони мають відповідати двом критеріям:

  • зареєстрували свою дитину до першого класу української школи;
  • є користувачами Дія.

Важливо! Батьків і представників цьогорічних "першачків" закликали не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані.