Батьків вводять в оману: злодії намагаються шахрувати за допомогою "Пакунка школяра"
- Шахраї в Україні використовують фейкові повідомлення про допомогу "Пакунок школяра".
- Міністерство соціальної політики закликає не довіряти підозрілим посиланням.
Шахраї в Україні вигадали нову схему для обману людей. Громадян закликають бути обачними.
Що відомо про шахрайство щодо "Пакунку школяра"?
Наразі у мережі шириться шахрайська схема під виглядом допомоги "Пакунок школяра", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати. Однак насправді вони просто збирають банківські дані батьків.
Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно,
– наголосили у дописі.
І відомстві запевнили, що про запуск програми повідомляють щойно все буде готово. Тоді ж з'явиться і детальна інструкція, як скористатися "Пакунком школяра".
Крім того, є тип батьків, яким старту ініціативи надійде відповідне сповіщення. Вони мають відповідати двом критеріям:
- зареєстрували свою дитину до першого класу української школи;
- є користувачами Дія.
Важливо! Батьків і представників цьогорічних "першачків" закликали не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані.