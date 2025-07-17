Что известно о мошенничестве относительно "Пакета школьника"?

Сейчас в сети распространяется мошенническая схема под видом помощи "Пакет школьника", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Читайте также Можно ли купить смартфон вместо канцтоваров на деньги из "Пакета школьника"

Злоумышленники рассылают сообщения о якобы начале выплаты. Однако на самом деле они просто собирают банковские данные родителей.

Официально сообщаем: инициатива пока еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно,

– отметили в заметке.

И ведомстве заверили, что о запуске программы сообщают как только все будет готово. Тогда же появится и подробная инструкция, как воспользоваться "Пакетом школьника".

Кроме того, есть тип родителей, которым старта инициативы поступит соответствующее уведомление. Они должны соответствовать двум критериям:

зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы;

являются пользователями Дія.

Важно! Родителей и представителей нынешних "первоклашек" призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные.