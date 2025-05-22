Кому можуть виплачувати лікарняні у розмірі повної зарплати
- Виплата лікарняних у розмірі 100% зарплати можлива для тих, хто має стаж понад вісім років або належить до певних категорій, таких як постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії та ветерани війни.
- Працівникам "Дія Сіті" лікарняні оплачуються за розміром зарплати, з якої сплачені страхові внески, незалежно від стажу.
Деякі українці мають право на виплату зарплати у розмірі 100% під час лікарняного. Причиною тому є пільги.
Виплата лікарняних у розмірі 100% від зарплати
Крім того, повністю виплатити заробітну плату можуть людині, яка має відповідний стаж, передає 24 Канал з посиланням на статтю 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
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Так розмір допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам становить:
- за наявності страхового стажу до трьох років — 50% середньої заробітної плати;
- за наявності стажу від трьох до п'яти років — 60% зарплати;
- за наявності стажу від п'яти до восьми років — 70% зарплати;
- за наявності стажу понад вісім років — 100% зарплати.
Однак 100% заробітної плати мають виплачувати не тільки для тих, хто маж стаж більше ніж вісім років. До цього списку також входять такі люди:
- першої-третьої категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- одного з батьків, якщо доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;
- ветеранів війни, які постраждали під час Революції Гідності та рідним загиблих ветеранів війни, а також загиблих захисників;
- осіб, які відносяться до жертв нацистських переслідувань;
- донорів, у яких є право на пільги;
- осіб, реабілітованих відповідно до закону №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" від 17 квітня 1991 року.
Важливо! Працівникам або гіг-спеціалістам резидентам "Дія Сіті" лікарняні повинні оплачувати в тому розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески, незалежно від стажу.