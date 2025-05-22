Кому можуть виплачувати лікарняні у розмірі повної зарплати

Деякі українці мають право на виплату зарплати у розмірі 100% під час лікарняного. Причиною тому є пільги.

Виплата лікарняних у розмірі 100% від зарплати

Крім того, повністю виплатити заробітну плату можуть людині, яка має відповідний стаж, передає 24 Канал з посиланням на статтю 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

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Так розмір допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам становить:

за наявності страхового стажу до трьох років — 50% середньої заробітної плати;

за наявності стажу від трьох до п'яти років — 60% зарплати;

за наявності стажу від п'яти до восьми років — 70% зарплати;

за наявності стажу понад вісім років — 100% зарплати.

Однак 100% заробітної плати мають виплачувати не тільки для тих, хто маж стаж більше ніж вісім років. До цього списку також входять такі люди:

першої-третьої категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

одного з батьків, якщо доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;

ветеранів війни, які постраждали під час Революції Гідності та рідним загиблих ветеранів війни, а також загиблих захисників;

осіб, які відносяться до жертв нацистських переслідувань;

донорів, у яких є право на пільги;

осіб, реабілітованих відповідно до закону №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" від 17 квітня 1991 року.

Важливо! Працівникам або гіг-спеціалістам резидентам "Дія Сіті" лікарняні повинні оплачувати в тому розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески, незалежно від стажу.