В Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних

Крім того, нові правила передбачені для людей, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, а також працюють за сумісництвом, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На сайті Пенсійного фонду пояснили, що новими правилами передбачено надання застрахованим особам (зокрема й тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги, як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом:

по тимчасовій непрацездатності;

по вагітності;

по пологах.

Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року,

– наголосили у Пенсійному фонді України.

Водночас закон не передбачає обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Як оплачується лікарняний за новими правилами? Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати становить 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

Однак з шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється ПФУ.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві / професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати,

– надали пояснення на сайті.

Зверніть увагу! Перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.