Виплати на дітей у Німеччині зростуть: скільки отримуватимуть сім’ї
- Виплати на дітей у Німеччині зростатимуть у 2025 і 2026 роках, з 250 до 255 євро у 2025 році, і до 259 євро у 2026 році на кожну дитину.
- Уряд планує збільшити податкові пільги на дітей: у 2025 році допомога на дитину становитиме 6 672 євро на рік, а на догляд – 9 600 євро; у 2026 році – 6 828 євро і 9 756 євро відповідно.
Грошову допомогу для сімей з дітьми збільшують задля захисту купівельної спроможності родин. Вона знижується через інфляцію, енергетичну кризу та загальне зростання цін.
Як збільшать виплати на дітей у Німеччині
Виплати зростатимуть поступово у 2025 та 2026 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ftd.de.
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З 1 січня 2025 року розмір допомоги мав зрости з 250 до 255 євро на місяць на кожну дитину. Це автоматичне підвищення, яке не вимагає подання нової заявки:
- 1 дитина – 255 євро/місяць (12 189 гривень);
- 2 дітей – 510 євро/місяць (24 378 гривень);
- 3 дітей – 765 євро/місяць (36 567 гривень).
З 1 січня 2026 року розмір Kindergeld має зрости до 259 євро на місяць:
- 1 дитина – 259 євро/місяць (12 380 гривень);
- 2 дітей – 518 євро/місяць (24 760 гривень);
- 3 дітей – 777 євро/місяць (37 140 гривень).
Коли виплачують гроші на дитину в Німеччині
Графік виплат залежить від останньої цифри номера Kindergeld. Кожна група отримує кошти у різні дні місяця:
- Цифра 0 – на початку місяця (наприклад, 5 січня);
- Цифра 9 – в кінці місяця (наприклад, 19 січня).
Виплати здійснюються лише у банківські робочі дні, тож можливі незначні зміни через свята.
Додаткові пільги на дітей
Уряд також планує збільшити податкові пільги на дітей:
У 2025 році:
- Допомога на дитину – 6 672 євро на рік (318 921 гривня);
- Допомога на догляд – 9 600 євро на рік (458 880 гривень).
У 2026 році:
- Допомога на дитину – 6 828 євро на рік (326 278 гривень);
- Допомога на догляд – 9 756 євро на рік (466 336 гривень).
Ці пільги розраховуються автоматично: держава порівнює вигідність Kindergeld і податкових відрахувань, обираючи кращий варіант для сім'ї.
Зауважте! Обрахунок здійснювали за курсом НБУ станом на 20 червня 2025 року.