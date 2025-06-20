Як збільшать виплати на дітей у Німеччині

Виплати зростатимуть поступово у 2025 та 2026 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ftd.de.

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З 1 січня 2025 року розмір допомоги мав зрости з 250 до 255 євро на місяць на кожну дитину. Це автоматичне підвищення, яке не вимагає подання нової заявки:

1 дитина – 255 євро/місяць (12 189 гривень);

2 дітей – 510 євро/місяць (24 378 гривень);

3 дітей – 765 євро/місяць (36 567 гривень).

З 1 січня 2026 року розмір Kindergeld має зрости до 259 євро на місяць:

1 дитина – 259 євро/місяць (12 380 гривень);

2 дітей – 518 євро/місяць (24 760 гривень);

3 дітей – 777 євро/місяць (37 140 гривень).

Коли виплачують гроші на дитину в Німеччині

Графік виплат залежить від останньої цифри номера Kindergeld. Кожна група отримує кошти у різні дні місяця:

Цифра 0 – на початку місяця (наприклад, 5 січня);

Цифра 9 – в кінці місяця (наприклад, 19 січня).

Виплати здійснюються лише у банківські робочі дні, тож можливі незначні зміни через свята.

Додаткові пільги на дітей

Уряд також планує збільшити податкові пільги на дітей:

У 2025 році:

Допомога на дитину – 6 672 євро на рік (318 921 гривня);

Допомога на догляд – 9 600 євро на рік (458 880 гривень).

У 2026 році:

Допомога на дитину – 6 828 євро на рік (326 278 гривень);

Допомога на догляд – 9 756 євро на рік (466 336 гривень).

Ці пільги розраховуються автоматично: держава порівнює вигідність Kindergeld і податкових відрахувань, обираючи кращий варіант для сім'ї.

Зауважте! Обрахунок здійснювали за курсом НБУ станом на 20 червня 2025 року.