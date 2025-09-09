Родини, які виховують трьох чи більше дітей, мають право на допомогу від держави. Вона надається щомісячно.

Коли можуть скасувати виплати для багатодітної родини?

Однак існують ситуації, коли виплати припиняють, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Не 15 мільйонів одразу: в Україні змінили правила виплат родинам загиблих воїнів

Хто наразі вважається багатодітною родиною? Багатодітною є сім’я, коли після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років або навчаються до 23 років.

Зокрема для оформлення допомоги одному з батьків, який постійно проживає з дитиною, необхідно звернутися до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади, ЦНАПу чи сервісного центру ПФУ. Надати слід такі документи:

заява встановленої форми; документ, що посвідчує особу заявника; свідоцтво про народження всіх дітей; посвідчення батьків багатодітної сім’ї; посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку).

Розмір такої допомоги становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років, і не залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Важливо! Однак допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, не призначається, якщо на дату звернення сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2025 № 371.

До того ж існує цілий ряд підстав для припинення допомоги:

позбавлення батьківських прав; нецільове використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав; влаштування дитини на повне державне утримання; перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі; смерть дитини або отримувача; втрата статусу багатодітної сім’ї; зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням.

Зверніть увагу! Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати, зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

Яку ще допомогу можуть отримати родини з дітьми?