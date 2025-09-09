Семьи, воспитывающие трех или более детей, имеют право на помощь от государства. Она предоставляется ежемесячно.

Когда могут отменить выплаты для многодетной семьи?

Однако существуют ситуации, когда выплаты прекращают, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Кто сейчас считается многодетной семьей? Многодетной является семья, когда после рождения третьего ребенка, если дети не достигли 18 лет или учатся до 23 лет.

В частности для оформления помощи одному из родителей, который постоянно проживает с ребенком, необходимо обратиться к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады, ЦНАПа или сервисного центра ПФУ. Предоставить следует следующие документы:

заявление установленной формы; документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении всех детей; удостоверение родителей многодетной семьи; удостоверение ребенка из многодетной семьи (с 6-летнего возраста).

Размер такой помощи составляет 2 100 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет, и не зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Важно! Однако помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, не назначается, если на дату обращения семья получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением КМУ от 25.03.2025 № 371.

К тому же существует целый ряд оснований для прекращения помощи:

лишение родительских прав; нецелевое использование средств и необеспечение надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; отобрание ребенка у получателя помощи без лишения его родительских прав; устройство ребенка на полное государственное содержание; пребывание получателя помощи в местах лишения свободы; смерть ребенка или получателя; потеря статуса многодетной семьи; зачисление ребенка в интернат с круглосуточным пребыванием.

Обратите внимание! Получатель помощи в случае возникновения обстоятельств, которые приводят к прекращению выплаты, обязан в 10-дневный срок сообщить об этом органы Пенсионного фонда Украины.

Какую еще помощь могут получить семьи с детьми?