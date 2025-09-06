Сколько смогут получать малообеспеченные семьи?

В 2025 году государство увеличило объемы поддержки для малообеспеченных семей. Несмотря на то, что прожиточный минимум остался на прежнем уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Это стало возможным благодаря новой модели вычисления базовой социальной помощи, которая предусматривает:

большие гарантии для семей с детьми,

повышенные коэффициенты для разных возрастных групп,

упрощенную систему начислений через объединение нескольких видов выплат в одну.

Как рассчитывается выплата?

Согласно Госбюджету-2025 прожиточные минимумы составляют:

3 028 гривен для трудоспособных лиц;

2 563 гривны для детей до 6 лет;

3 196 гривен для ребенка от 6 до 18 лет.

Например! Семья из пяти человек (родители и трое детей) в 2025 году имеет такой гарантированный уровень: 3 028 гривен + 3 028 гривен + 2 563 гривен + 2 563 гривен + 3 196 гривен = 14 378 гривен.

Если фактический доход меньше, государство компенсирует разницу. Именно так работает новая формула: она позволяет рассчитывать помощь прозрачно и предсказуемо.

Кто считается малообеспеченным Малообеспеченной признается семья, чей совокупный доход меньше гарантированного уровня прожиточного минимума. Для этого учитывают прожиточные минимумы всех членов семьи в зависимости от их возраста и статуса.

