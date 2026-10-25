Індексація пенсій у листопаді: чи збільшать виплати людям з інвалідністю I групи

Осінній сезон приносить нові питання щодо фінансової підтримки найвразливіших категорій громадян. Для багатьох українців важливо заздалегідь розуміти, як саме держава підтримає їхній родинний бюджет.

Що зміниться у виплатах по інвалідності з 1 листопада

У листопаді 2026 року окремого масового підвищення пенсій по інвалідності не передбачено. Для людей з інвалідністю I групи розмір страхової пенсії розраховують як 100% пенсії за віком.

Водночас із 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії становить 3 725 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Фінальний розмір допомоги вираховується індивідуально та залежить від накопиченого стажу й офіційної зарплати до втрати працездатності.

Які знижки на комуналку та транспорт передбачені

Окрім живих грошей, статус надає суттєву економію на побутових витратах.

Якщо інвалідність отримана внаслідок війни, держава покриває 100% вартості комунальних послуг у межах соціальних норм: 21 квадратний метр на особу плюс 10,5 квадрата на сім'ю. Для постраждалих від аварії на ЧАЕС ця знижка становить 50%, а для її оформлення слід звернутися до органів соцзахисту. Також з 1 жовтня до 15 травня діє 50-відсоткова знижка на міжміський транспорт, тоді як проїзд у міських маршрутках та тролейбусах залишається повністю безплатним. Додатково такі громадяни мають право на безплатне забезпечення протезами, слуховими апаратами та 50% знижку на ліки за рецептом.

Що відомо про передісторію виплат та надбавки

Масового підвищення пенсій по інвалідності цієї осені не відбулося, адже остання масштабна індексація пройшла ще навесні, а наступна планується на 2027 рік.

Як ми писали раніше, для ветеранів війни діють спеціальні гарантії, де мінімальна виплата для І групи сягає 18 885 гривень, а для ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 11 048 гривень. Водночас пенсіонери, яким виповнилося 70 років, можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковій надбавці у розмірі від 300 до 570 гривень щомісяця.