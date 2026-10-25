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Індексація пенсій у листопаді: чи збільшать виплати людям з інвалідністю I групи

Катерина Добровольська
Індексація пенсій у листопаді: чи збільшать виплати людям з інвалідністю I групи

Виплати по інвалідності I групи / Pexels

Осінній сезон приносить нові питання щодо фінансової підтримки найвразливіших категорій громадян. Для багатьох українців важливо заздалегідь розуміти, як саме держава підтримає їхній родинний бюджет.

Що зміниться у виплатах по інвалідності з 1 листопада

У листопаді 2026 року окремого масового підвищення пенсій по інвалідності не передбачено. Для людей з інвалідністю I групи розмір страхової пенсії розраховують як 100% пенсії за віком.

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Водночас із 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії становить 3 725 гривень, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Фінальний розмір допомоги вираховується індивідуально та залежить від накопиченого стажу й офіційної зарплати до втрати працездатності.

Які знижки на комуналку та транспорт передбачені

Окрім живих грошей, статус надає суттєву економію на побутових витратах.

  1. Якщо інвалідність отримана внаслідок війни, держава покриває 100% вартості комунальних послуг у межах соціальних норм: 21 квадратний метр на особу плюс 10,5 квадрата на сім'ю.
  2. Для постраждалих від аварії на ЧАЕС ця знижка становить 50%, а для її оформлення слід звернутися до органів соцзахисту.
  3. Також з 1 жовтня до 15 травня діє 50-відсоткова знижка на міжміський транспорт, тоді як проїзд у міських маршрутках та тролейбусах залишається повністю безплатним.
  4. Додатково такі громадяни мають право на безплатне забезпечення протезами, слуховими апаратами та 50% знижку на ліки за рецептом.
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Що відомо про передісторію виплат та надбавки

Масового підвищення пенсій по інвалідності цієї осені не відбулося, адже остання масштабна індексація пройшла ще навесні, а наступна планується на 2027 рік.

Як ми писали раніше, для ветеранів війни діють спеціальні гарантії, де мінімальна виплата для І групи сягає 18 885 гривень, а для ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 11 048 гривень. Водночас пенсіонери, яким виповнилося 70 років, можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковій надбавці у розмірі від 300 до 570 гривень щомісяця.

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