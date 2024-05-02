Заміна пенсії: які виплати отримують пенсіонери без стажу

Пенсіонери, які не набули достатньо стажу отримують спеціальну допомогу від держави. Проте, ці виплати доступні не всім.

Який розмір цієї виплати

Така виплата надається особам старше 65 років. Також на цю допомогу можуть розраховувати ті, хто у 63 роки набув недостатню кількість стажу.

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Розмір цієї виплати зараз – 2 361 гривні. Щоб оформити таку допомогу потрібно звернутись до місцевого центру соціального захисту. До заяви потрібно додати такий пакет документів:

посвідчення особи;

довідку, що засвідчує набутий трудовий стаж;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи.

Також необхідно додати відомості про майновий стан та склад родини. Йдеться про тих родичів, дані яких враховані у декларації. У випадку визнання особи недієздатною, до загального пакета документів додається довідка про призначення опікуна.

Кому така виплата не надається

Існують причини, через які особі не надається така виплата. Зокрема через виявлення у громадянина додаткового доходу (наприклад, через невказану підприємницьку діяльність).

Може надійти відмова, якщо: