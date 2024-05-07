Доволі скромна сума: які виплати отримають пенсіонери без стажу у травні

Для осіб, які досягнули пенсійного віку, проте не набули достатньо трудового стажу, передбачена спеціальна допомога від держави. Однак, розмір цих виплат є доволі скромним.

Який розмір соцдопомоги

Річ у тім, що для тих, хто не набув достатнього страхового стажу до виходу на пенсію – пенсійні виплати в Україні не передбачені. Однак, такі особи мають право на отримання тимчасової соціальної допомоги від держави, розмір якої у травні становитиме 2 361 гривню.

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При цьому, така виплата буде доступна після досягнення 65-річчя, або ж у 63 роки, якщо особа набула неповний стаж. І лише після того, як особа оформить відповідну допомогу від держави через органи соціального захисту.

Як оформити допомогу

Існують причини, через які особі не надається така виплата. Зокрема через виявлення у громадянина додаткового доходу (наприклад, через невказану підприємницьку діяльність).

Щоб оформити таку допомогу потрібно звернутись до місцевого центру соціального захисту. Рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом протягом 10 календарних днів з дня звернення.

До заяви потрібно підготувати наступний пакет документів:

посвідчення особи;

довідку, що засвідчує набутий трудовий стаж;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи.

відомості про майновий стан;

відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).

Така тимчасова соціальна допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.